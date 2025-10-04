プロ野球・西武は4日、西口文也監督の来季続投が決定したことを発表しました。昨季、開幕後から苦しいシーズンを強いられていた西武。昨オフには首脳陣を刷新し、2軍監督だった西口文也監督を1軍監督に据えました。新体制となった西武は、3年ぶりに春季キャンプを2月1日からスタート。西口監督も「選手1人1人が昨年の悔しさを持っていると思うので、その悔しさを今年にぶつけてほしい」と語り、選手と一丸となってチームの立て直し