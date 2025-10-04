家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社が、天板下にオープンシェルフを備えたシェルフ付き2WAYこたつ「スペース」を、2025年10月上旬より順次発売します。テーブルの上が散らかる「あるある」な悩みを解決する“見えない収納”と、継脚で高さを変えられる2WAY仕様が特徴。一年中リビングの主役として活躍する、新しいスタイルのこたつです。 ユアサプライムス シェルフ付き2WAYこたつ「スペース」