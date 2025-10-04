俳優の井桁弘恵が主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『そこから先は地獄』（7日スタート、毎週火曜深0：24〜深0：54）の場面写真と吉井和哉による主題歌「甘い吐息を震わせて」ドラマ版オリジナルサイズに乗せたロング予告が4日、公開された。【場面写真】恋の始まり…井桁弘恵を見つめる豊田裕大今作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。愛と欲望、共依存と裏