¤­¤ç¤¦4Æü¤è¤êÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å5¡§30¡Ë¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡ÖTHE REVO¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡ª¥¢¥Ë¥á¸¶²èÉ÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ç÷ÎÏ¤ÎÉ½¾ð¤Î¥Ç¥¯ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°