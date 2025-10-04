日本ハム・伊藤大海投手（28）はレギュラーシーズン最終戦・ロッテ戦に先発し、完投したが3失点で8敗目を喫した。注目の沢村賞の受賞はあるか？沢村賞は、その年のプロ野球で最も活躍した完投方の先発投手に贈られる。7項目の選考基準を元に選考委員会で審議される。2024年度の選考委員は堀内恒夫氏、平松政次氏、山田久志氏、斎藤雅樹氏、工藤公康氏が務めたが、昨年は「該当者なし」となった。＜選考基準7項目と伊藤