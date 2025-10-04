自民党の総裁選挙が4日に行われ、高市早苗前経済安保担当大臣が決選投票の末に、第29代の総裁に選出された。高市氏は15日召集で調整中の臨時国会で第104代の内閣総理大臣に選出される見通しで、就任すれば日本では初の女性総理となる。【映像】決定後、“満面の笑み”で歩く麻生氏今回、1回目の投票では、高市氏は「議員票＝64票、党員票＝119票」、小泉氏は「議員票＝80票、党員票＝84票」と小泉氏が大きく議員票でリードして