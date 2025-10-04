高市氏が女性初の自民党総裁に選出されたことを受け、東京都内では有権者から、さまざまな声が聞かれました。記者「自民党初の女性総裁誕生ということで、号外が配られはじめました」きょう午後、行われた自民党総裁選で高市氏が新たな総裁に選ばれたことを受け、東京・JR有楽町駅前では号外が配られました。女性初の自民党総裁の誕生に有権者は。有権者「女性初なので期待している、頑張ってほしい。海外でも女性の大統領など出て