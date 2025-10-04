日本海にある低気圧の影響で、広く大気の状態は不安定となりそうです。西日本や北陸は、午前中からにわか雨があるでしょう。東海や関東、東北は、午後から雨の降る所がありそうです。北海道は晴れ間が広がる見込みです。あすの気温です。西日本は30℃前後になるところがあり、蒸し暑く感じられるでしょう。東日本と北日本の各地はきょうと同じか高く、湿度も高いでしょう。札幌は朝晩と昼間の寒暖差が大きく、日中は夏日になる見込