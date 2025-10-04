イギリス中部マンチェスターのユダヤ教の礼拝所近くで起きたテロ事件で、警察は、容疑者の男がイスラム過激派の思想に影響された可能性があると発表しました。2日、マンチェスターのユダヤ教の礼拝所シナゴーグ近くで車が通行人に突っ込み、運転していた男がその場にいた人々を刺し、53歳と66歳の男性が死亡、3人が重傷を負いました。警察は現場で35歳のシリア系イギリス人とみられる容疑者の男を射殺しましたが、警察は男がイスラ