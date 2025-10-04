自民党の総裁選がきょう行われ、石破総理大臣の後継となる新総裁に、高市早苗前経済安保担当大臣が選ばれました。女性が自民党総裁に就くのは初めてです。5人が立候補した自民党の総裁選挙。1回目の投票では過半数を獲得した候補は出ず、高市候補と小泉進次郎候補との2人による決選投票の結果、高市候補が185票を獲得し新しい総裁に選ばれました。高市新総裁「（党内の）全世代総力を結集し、全員参加で頑張らなければ、（自民党を