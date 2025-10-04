自民党の総裁選挙は4日に投開票が行われ、決選投票の末に高市早苗氏が女性初の総裁に選ばれました。関係者によると、総裁選に立候補した5人のうち新潟県内の党員・党友からの得票も高市氏がトップだったということです。総裁選は国会議員票と地方票で争う1回目では決着がつかず、得票上位2人による決選投票へ。小泉進次郎氏と争った結果、高市氏が女性初の総裁に選ばれました。新しい総裁は今後開かれる臨時国会で、次の総理大臣に