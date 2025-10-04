プロバスケットボールりそなグループＢ1長崎ヴェルカは4日、今シーズンの開幕戦を迎え、アウェーで Ｂ3時代からのライバル、アルティーリ千葉と対戦。 序盤から接戦となりましたが、94-97で惜敗しました。5日はGAME2が行われます。