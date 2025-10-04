かつてはセリエAの常連クラブだったが、今では2部のセリエBでも危ない位置にいるのがサンプドリアだ。サンプドリアは財政難から2023年に賃金未払いなどのトラブルが続き、2022-23シーズンにセリエA最下位に沈んでセリエBへ降格。今のところセリエAへ返り咲けるビジョンは見えず、今季はセリエBでここまで6試合を戦って2分4敗で最下位に沈んでいる。そもそもサンプドリアは昨季も危ない状況にあり、一時はセリエC降格決定となる18位