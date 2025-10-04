今夏にマンチェスター・ユナイテッドを離れ、ナポリにレンタル移籍することになったデンマーク代表FWラスムス・ホイルンド。マンUでは厳しい批判も浴びてきたが、ナポリでは早くも良い感触を掴みつつある。すでにリーグ戦で1ゴール、そして先日行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第2節のスポルティングCP戦では2ゴールを記録。チームにはマンチェスター・シティから加入したMFケビン・デ・ブライネがおり、デ・ブライネ