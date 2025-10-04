熊本県荒尾市の清里小学校の4年生7人が、梨の収穫を体験しました。■児童「おー！！！簡単にとれた」農家の徳山孝介さんは地元特産の梨を身近に感じてほしいと25年以上、児童に梨の木を提供しています。児童は実を間引く摘果や虫よけの袋がけをして梨を育てました。品種は柔らかい果肉と強い甘みが特徴の「甘太」です。■児童「おいしいです！甘い！」■農家・徳山孝介さん「子どもたちが大きくなって『ナシづくりを体験した