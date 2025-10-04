東京都新宿区で下半身を露出したとして、警視庁は４日、公然わいせつの疑いで、アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」メンバーの草間リチャード敬太容疑者（２９）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。所属事務所のＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは「事実関係を確認中です」とコメントしている。草間容疑者は１９９６年、京都府生まれ。２００９年にジャニーズ事務所（現・ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮ