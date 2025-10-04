◆バスケットボールＢ１リーグ▽第１節京都９４（２３―１５、２４―１８、２６―３１、２１―２１）８５富山（４日・京都市体育館）新体制となった京都が、ホームで富山を振り切り、白星発進した。今季より伊佐勉ヘッドコーチ（ＨＣ）が就任し、同ＨＣの下でプレーした経験があるＳＧ渡辺竜之佑、ＰＧ小川麻斗らが新加入した京都。同ＨＣが掲げる攻撃重視のバスケットを試合開始から遂行した。第２クオーター（Ｑ）まで