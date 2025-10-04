◆第７６回毎日王冠・Ｇ２（１０月５日、東京競馬場・芝１８００メートル）ＪＲＡから前日発売の最終オッズが１０月４日、発表された。前走の日本ダービーは４着で、引き続き武豊騎手とコンビを組む（１０）サトノシャイニング（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キズナ）が、単勝２・３倍で１番人気となっている。単勝２番人気は、昨年のオークス、秋華賞を制して牝馬２冠に輝き、前走のしらさぎＳ２着から巻き返しを狙う（６）