KRYラジオに出演するアナウンサーやパーソナリティが勢揃いしたイベントが4日、開かれました。『KRYラジフェス』は、開局70周年とエフエムKRY10周年を記念したイベントで周南市の山口放送本社で開かれました。ラジオスタジオが開放され、KRYラジオに出演しているアナウンサーやパーソナリティが勢揃いし、ラジオ特別番組の公開生放送などを行いました。ゲストには周南市出身のタレント＝山根航海さんと元K