俳優の水上恒司さん、山下美月さん、宮舘涼太さん（Snow Man）らが、映画『火喰鳥を、喰う』公開記念舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【Snow Man・宮舘涼太】水上恒司が「お茶漬け」を食べる爽やかさに惚れ惚れ自身は「梅派です」主演の水上さんは、“試写を観終わって、開口一番に「面白かったな」って監督にお話しをした。皆が「面白いね」って言い合える、その作品に携わった一人間としてすごく嬉しい”と、喜びを語り