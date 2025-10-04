熊本県大津町のJR肥後大津駅の北口で新しいバス転回広場の利用が始まり、1日に記念セレモニーがありました。 大津町が駅周辺のまちづくりの一環として進めたもので、TSMCなど半導体関連企業が集積するセミコンテクノパークへの通勤バスの運行も始まりました。