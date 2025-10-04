「Aぇ！group」の草間リチャード敬太容疑者（29）が4日5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで、警視庁に逮捕された。関係者によると、目撃者からの110番通報で発覚したといい、草間容疑者は酒に酔っていたという。現場は新宿区内のビル入り口付近だったことも、関係者への取材でわかった。所属の「STARTO ENTERTAINMENT」は「事実関係を確認中です」としている。◆草間リチャード敬太（くさま