広島は４日のヤクルトとの今季最終戦に１―３で敗れ、５９勝７９敗５分けの５位で全日程を終了。就任３年目を終えた新井貴浩監督（４８）は、本拠地・３万２１５０人のマツダスタジアムのファンに２年連続Ｂクラスに終わった今季の低迷を改めて謝罪した。最終戦セレモニーで挨拶した指揮官は「残念ながらこのような結果に終わり、悔しい気持ちとともに、自分の力のなさを反省しています」と頭を下げた。同時に「今は、チームは