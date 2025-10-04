10月4日に行われたWIN5は的中0票で、まさかのキャリーオーバーとなった。1レース目から10番人気の波乱。大幅に削られてしまい、最後のグリーンチャンネルカップでは残票が3票だった。4番人気のオメガギネスが突き抜け0票が確定し、2億5706万3660円のキャリーオーバーとなっている。【グリーンチャンネルC】オメガギネスが同レース2勝目…豪快に突き抜ける中波乱が続くグリーンチャンネルC・オメガギネスと岩田康誠騎手1レース目