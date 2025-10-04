10月4日、東京競馬場で行われた11R・グリーンチャンネルカップ（L・3歳上オープン・ダ1600m）は、岩田康誠騎乗の4番人気、オメガギネス（牡5・栗東・安田翔伍）が快勝した。4馬身差の2着に2番人気のマテンロウコマンド（牡3・栗東・長谷川浩大）、3着にユティタム（牡5・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは1:35.5（良）。1番人気で三浦皇成騎乗、ウェットシーズン（せん4・美浦・田中博康）は、5着敗退。【東京7R】未勝利