うその捜査書類を作成した罪に問われている元警察官の男の初公判が3日開かれ、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、浜松中央署の元警部補の男（57）は5月、浜松市中央区で起きた酒気帯び運転事件の捜査で、うその捜査書類を作成した罪に問われています。3日の初公判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。冒頭陳述で検察は「自らの業務負担を軽くするために虚偽の文書を作成した」などと指摘しました