岐阜県美濃市の長良川で、川遊びをしていた31歳の女性が流されて死亡しました。 4日午後2時ごろ、美濃市前野の美濃橋付近の長良川で川遊びをしていた名古屋市のアルバイトでフィリピン国籍のフラニ・ザイラ・マリ・アバリシオさん(31)が流されました。 フラニさんはその後、15メートルほど下流で一緒に来ていた同僚に発見されて病院に運ばれましたが、死亡しました。2人は自力で岸にたどり着く フラ