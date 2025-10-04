福岡県内では4日午後、1時間に90ミリを超える猛烈な雨が降りました。福岡市東区と博多区には「警戒レベル4 避難指示」が発令されています。河川氾濫の恐れがあるとして福岡市東区と博多区の一部に「警戒レベル4 避難指示」が発令されています。福岡県では4日午後、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で各地で大雨となりました。このうち篠栗町では県が設置した雨量計で4日午後2時までの1時間に96ミリの猛烈な