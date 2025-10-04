しろとり動物園の看板なども手がけた高松市の双子アーティストが２度目の個展を開いています。 自閉スペクトラム症で特別支援学校に通う17歳の平田泰一さんと祥大さん。２人が描いた約60作品が高松市の丸亀町グリーンで展示・販売されています。 特徴的な丸い目と写実的でやさしいタッチ。作風が異なる２人が描く動物が真ん中でぴったり重なるユニークな「合作」が人気です。 「ふたご展２～