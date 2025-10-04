10月末のハロウィンを前に下田市の水族館では、仮装したダイバーの”餌付けショー”が行われています。下田海中水族館で、1日1回行われているダイバーの「餌付けショー」は、ダイバーが様々な衣装で登場する人気のイベントです。10月はハロウィンにちなみ「かぼちゃのオバケ」の衣装でダイバーが登場しました。エサを待ちかねたホシエイは、ダイバーを隠すほどの大きさで、小型の魚たち