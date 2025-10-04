９月３０日、天津自然博物館「黄河・海河自然生態特別展」で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津10月4日】中国天津市の天津自然博物館で、「黄河・海河自然生態特別展」が9月30日に始まり、多くの来場者でにぎわっている。千点近くの展示品を通じて黄河・海河流域の自然や生態の変遷（へんせん）、新時代の生態文明の成果を紹介。「人と自然は生命共同体」という重要な理念を伝えている。９月３０日、