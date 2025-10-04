Areeamから、待望のDisney Collection初ルームウェアが登場します。2025年10月3日（金）よりZOZOTOWNで予約販売開始。シンデレラ、ラプンツェル、ベルをイメージしたワンピースやカーディガン、ブランケットのほか、ミッキーマウス＆ミニーマウスをモチーフにしたレトロ可愛いニットウェアやバッグもラインアップ。リラックスタイムを華やかに彩る全6型のアイテムは、気分が上がります&