Aぇ！groupのメンバー、草間リチャード敬太容疑者（29）が4日、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された。所属するSTARTOENTERTAINMENTは「事実を確認中です」とコメントした。捜査関係者によると、東京・新宿区にあるビル出入り口で4日午前5時ごろ、ズボンを下ろして下半身を露出させた疑い。目撃者が110番した。当時、酒に酔っていたとみられるという。Aぇ！groupは2019年に結成し、24年5月にCDデビューした。