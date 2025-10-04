北海道小樽市の畑で体長1.8メートルほどのクマが捕獲され、ハンター2人が駆除しようとした所、襲われました。ハンターらは太もも辺りから出血するなどけがをしましたが、命に別条はないということです。クマが出没したのは小樽市桃内1丁目の畑です。午前9時半ごろ、ハンターから「シカ用のわなにクマがかかった」と警察に通報が入りました。通報後、60代と70代の男性ハンター2人と警察官が山に入り、クマを駆除するため発砲した所