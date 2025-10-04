宮城県栗原市の山中で3日、キノコ採り中のグループがクマとみられる被害に遭い1人が死亡した事故で、県警は4日、行方不明になった70代女性を捜索した。女性は見つからず、いったん夕方で切り上げた。また、亡くなった同市の自営業志水春江さん（75）の死因は司法解剖の結果、失血死だったと発表した。首をクマの爪で引っかかれたのが致命傷になったと推定される。4日は各地で被害が相次ぎ、北海道小樽市の山林で、わなにかかっ