俳優浜中文一（37）が主演を務める舞台「大阪は踊る！」（12日まで、同所）が4日、大阪市の大阪松竹座で初日を迎えた。高遠響氏原作のエンタメファンタジー小説を初舞台化。「ある日突然、道頓堀に石油が湧いた！」と、大阪市長による大阪再生プロジェクト「道頓堀油田開発計画」が始動。市役所の雑用処理係“どないしょう課”に勤務する前田拓郎（浜中）が担当者となり、右往左往するストーリー。共演には有沙瞳、松本梨香、海原