新人王獲得へ期待のかかるロッテ・西川史礁が4日の日本ハム戦、2試合連続安打を放った。『1番・レフト』でスタメン出場した西川は、3打席目まで先発・伊藤大海の前にノーヒットに抑え込まれていたが、1−0の8回一死走者なしの第4打席、伊藤が1ボール2ストライクから投じたスライダーを一塁強襲の内野安打。西川は走っても、郄部瑛斗のライト線の当たりで一塁から長駆ホームインした。この日は4打数1安打で打率.282と変