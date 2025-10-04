◆楽天3―2西武（4日、楽天モバイルパーク宮城）レギュラーシーズンの最終戦を黒星で終えた西武は、試合後に奥村剛球団社長が報道陣の取材に応じ、西口文也監督の来季続投を正式に明言した。チームは10日からベルーナドームで始まる全体練習より再始動する。奥村社長は「今ですね正式に西口監督に来季もぜひ指揮を執ってほしいというお願いをして、了承いただいた。この度ご報告をさせていただきます」と話した。今季につい