◆明治安田J2リーグ第32節千葉0―2長崎（4日、千葉・フクダ電子アリーナ）前節2位だった長崎が、暫定ながら今季初めて首位に立った。3位だった千葉にアウェーで快勝し、勝ち点を59に伸ばした。長崎は14試合無敗。白星は3試合ぶりでもあり、高木琢也監督は「アウェーの中で長崎から、また東京在住の長崎出身の方とか、サポーターの方に本当に後押しされたゲームだった。直近は引き分けが続いている中で勝てたこと。内容は少