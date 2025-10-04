自民党の新総裁に奈良県選出の高市早苗氏が決まりました。地元からは多くの喜びの声が聞かれました。高市氏の地元奈良では、多くの支援者らが集まり、自民党総裁選の行方を見守りました。（支援者）「高い位置に日本を導いてくれると思います」「めっちゃうれしいです。自民党が変わってくれることを期待しています」午後３時前、自民党の新総裁として高市氏が選出されました。（自民党高市早苗新総裁）「自民党の