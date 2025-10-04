１０月４日の早朝、大阪府富田林市の国道で、後続の車３台にはねられて男性が死亡する事故がありました。男性は和泉市に住む６３歳の会社員で、バイクで堺市内に出勤する途中の事故だったことがわかりました。４日午前５時前、富田林市藤沢台の国道３０９号で、「バイクと車の交通事故です」と国道を走っていた車の運転手から警察に通報がありました。警察によりますと、北向きの追い越し車線に倒れていた男性を、後続の乗用