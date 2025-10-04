ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間4日、翌日のフィリーズ戦へ向け意気込みを語りました。ワイルドカードシリーズのレッズ戦で最終回に登板した佐々木投手は最速約163キロのストレートを駆使するなど、打者3人でゲームを終わらせる圧巻の内容。「ポストシーズンも初めての経験だったので、その中で4点差でしたけど、9回を投げることができて自分としてもすごく良かったと思いますし、自信にもなったので。これからの次のシリー