ボートレース住之江で24日から29日まで開催するスポニチ杯争奪「第59回住之江選手権」の初日（24日）12Rで実施される「スポニチドリーム」のメンバーが4日、以下の通り決定した。1号艇・浜野谷憲吾（51＝東京）2号艇・渡辺雄一郎（39＝大阪）3号艇・中野次郎（44＝東京）4号艇・藤原碧生（25＝岡山）5号艇・豊田健士郎（29＝三重）6号艇・渡辺和将（35＝岡山）※予備は安河内将（35＝佐賀）、佐藤博亮（37＝愛知）。