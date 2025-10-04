熊本県玉名市の鍋松原海岸で鍋小学校の児童92人が地引網を体験しました。児童が二手に分かれて1400ｍある網を引っ張るとクロダイやコノシロ、シイバなどが大漁です。■児童「最初釣れてなかったけんもう釣れないかなと思ってたけれど釣れて良かった」「楽しかったです」「色々な魚が見られてよかった」 獲れた魚は子どもたちが持ち帰りました。