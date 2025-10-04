◇Bリーグ2025―26シーズンB1第1節GAME1大阪エヴェッサ85―95三遠ネオフェニックス（2025年10月4日おおきにアリーナ舞洲）開幕戦で昨季中地区1位チームを迎え撃った大阪エヴェッサだったが、粘りも及ばず白星で飾ることはできなかった。藤田弘輝ヘッドコーチ（39）は「ホームでみなさんの前で勝てなかったことはすごく悔しい。簡単に勝てる相手ではないことは分かっていたが、自分たちが少し緩んでしまった時間帯があ