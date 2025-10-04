「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）湊川親方と同級生で、学生時代から数々の真剣勝負を展開した元小結阿武咲の打越奎也さんが断髪式に登場。ハサミを入れると親方の肩に手を置いて言葉をかけ、ねぎらった。打越さんは「終わったらいろんなこと思いました。貴景勝の存在があっての自分の人生だった」と感慨を口にした。断髪式では「いろいろ考えたんですけど『ありがとう』しか出てこなかった」と、涙を流