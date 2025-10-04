4日午後2時40分ごろ、大阪市中央区の大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅近くの地下鉄車内でバッテリー火災が起きたと通報があった。大阪府警などによると、乗客のモバイルバッテリーが発火したとみられ、付近の2人が軽傷を負った。府警によると、モバイルバッテリーは20代女性のかばんに入っていた。この女性と近くに座っていた60代女性がいずれもやけどを負い、病院に搬送された。大阪メトロによると、走行中に非常通報装置が複数