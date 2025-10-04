「一般戦」（４日、平和島）河野真也（３６）＝福岡・１０２期・Ａ２＝が４日の準優１１Ｒで４コースから２着を確保。１周バックは４番手だったが、２Ｍの差しで一気に２着まで浮上し、優出切符を獲得した。レース後は「出足はいいと思うし、◎が付けられます。そのおかげですね」と手応えをつかんでいた。５日の優勝戦を見据えては「回転が上がる気象条件なら、新品リングを入れたい。さらに良くなると思います。伸びは劣勢