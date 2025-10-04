◆パ・リーグロッテ３―０日本ハム（４日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・種市篤暉投手が先発して５回７８球を投げて１安打２四球７奪三振で無失点の好投で、９勝目を挙げた。吉井監督によると５イニングの予定だったが１―０の展開だったため、種市に「６回もいくか」と確認したところ「もういいです」と返ってきて降板が決まったという。１６０回２／３、１６１奪三振はともに９年目で自己最多。奪三振率も９・０２と今季最終登