◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第３日（４日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）ツアー６勝の藤田さいき（ＪＢＳ）が１２位で出て５バーディー、ボギーなしの６７をマークし、通算１１アンダーでトップと４打差の３位に浮上した。３９歳のベテランが１０年日本女子プロ選手権以来、１５年ぶりのメジャー２勝目に向けて好スコアをたたき出した。３番で５メートル、５番で